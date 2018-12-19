حائل 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اسمى التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 - 1441 هـ " 2019 " .وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة : إن هذا الإنفاق التاريخي يتزامن مع تطبيق أعلى مستويات الشفافية والمحاسبة الذي أكده خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في كلمته وسمو ولي العهد في تصريحه ، مما يعكس تنامي دور آليات الحوكمة في رفع كفاءة الانفاق العام، وتحسين أداء الأجهزة الحكومية.وأشار سمو نائب أمير منطقة حائل إلى أن رؤية المملكة 2030 رسمت معالم الطريق، ورفعت كفاءة الإنفاق والأداء الحكومي ، مؤكداً أن الدولة تسير بخطى ثابتة في تطبيق الحوكمة والعمل المؤسسي ورفع كفاءته وفقا لرؤية المملكة 2030.وفي ختام تصريحه دعا سموه الله سبحانه وتعالى بأن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يبقي هذا الوطن شامخا مزدهرا .// انتهى //00:47ت م0318