نجران 11 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسعقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم، الاجتماع الثاني للتعليم الأجنبي والأهلي بالمنطقة، برئاسة ‏مدير عام تعليم نجران الدكتور محسن بن علي حكمي، وحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقر الإدارة.وأكد الدكتور حكمي حرص تعليم نجران على تطوير التعليم الأهلي والأجنبي بالمنطقة بما يواكب تطلعات الوزارة وبما يحقق رؤية المملكة 2030، وتقديم كل مايسهم في تحقيق الأهداف المرجوة للمجلس والنهوض بالتعليم الأهلي والأجنبي بالمنطقة.من جهته دعا مدير مكتب التعليم الأهلي عبدالرحمن الشاعري إلى تعزيز ثقافة الحوار والتشاور بين شركاء التعليم من المستثمرين بالمدارس الأهلية والأجنبية وقادة التعليم بالمنطقة.فيما تحدث عدد من ملاك المدارس والمعاهد الأهلية بالمنطقة عن نظام تدرج الخاص بمباني المدارس غير التعليمية، وتوطين الوظائف التعليمية والإدارية بالمدارس وآلية تطبيقها وآلية تقويم الإعانة المالية للمدارس الأهلية.//انتهى//00:49ت م0319