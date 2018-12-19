نجران 11 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسواصلت لجنة توطين الوظائف بنجران اليوم، تنفيذ حملتها التفتيشية على نشاطي قطع الغيار ووكالات السيارات، بهدف التأكد من تطبيق قرارات توطين الوظائف.وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران أمين لجنة التوطين عبدالله الدوسري، أن اللجنة قامت بزيارة 24 محلاً، أسفرت عن حصر عدد 60 موظفاً سعودياً، فيما تم ضبط 12 وافداً يعملون في المهن المقصور العمل فيها على السعوديين فقط، وجارٍ استكمال الإجراءات تمهيداً لتحويلهم لمكتب العمل بالمنطقة وتطبيق المخالفات بحقهم.وأفاد الدوسري أنه لن يسمح بعمل أي وافد في الأنشطة المستهدفة بالتوطين، وستطبق التعليمات بحق المتجاوزين، مؤكداً أن اللجنة ستواصل جولاتها الميدانية لمتابعة الأنشطة المستهدفة بالتوطين في المنطقة.// انتهى //00:51ت م0320