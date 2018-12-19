وتحدث معالي وزير المالية عن ركائز ميزانية 2019 وقال: " بدأنا العمل في إعداد ميزانية 2019 من بداية هذه السنة أي تقريبًا منذ 11 شهرًا ونصف، بمشاركة مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية ، وهناك تبادل بالأفكار في كيفية رفع الكفاءة، وتمكين الأجهزة الحكومية من تحقيق مستهدفاتها وبرامجها ومشاريعها بكفاءة أعلى، فجميع المشاريع خاضعة لقياس أساسي وهو كيف ستؤدي هذه المشاريع إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030".

وبين معاليه أن ميزانية 2019 اعتمدت على ثلاث ركائز، الأولى منها خدمة المواطنين، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - الجهاز التنفيذي في الحكومة بأن تكون الخدمات المقدمة للمواطنين متميزة.

وأوضح معاليه أن الركيزة الثانية لميزانية 2019 التي بُني عليها التخطيط ، تتمثل في الاستمرار بالتركيز على الاستدامة المالية، وكفاءة الإنفاق الذي يعد عنصرًا أساسيًا في هذا الجانب, مشيرًا إلى استهداف السيطرة على العجز ودعم القطاع الخاص بالاستمرار في تمكينه للقيام بدوره الأساسي في رحلة التغير والتطور الاقتصادي المستهدف في رؤية المملكة، وتحسين الأداء الحكومي وبالذات ما يتعلق بالموارد البشرية، مبينًا أنها ستوفر ميزانيات كافية للتدريب وتنمية المهارات لموظفي القطاع العام لتمكنيهم من رفع الأداء.

ولفت الجدعان النظر إلى أن الركيزة الثالثة للميزانية هي الشفافية ، مؤكدا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين عازمة على الاستمرار في توفير المزيد من البيانات المالية، وغيرها للمواطنين والمهتمين والمحللين، مشيرًا إلى أن الحكومة وفرت تقارير ربعية عن أداء الميزانية.

وأفاد أن هناك ثورة صناعية رابعة للتقنية تستثمر الحكومة فيها وبشكل كبير كقطاع النقل، والصحة، والمياه، والقطاعات المتعددة، وقد وفرت الدولة ميزانيات كبيرة لها.

وقال معاليه : وزارة المالية نشرت لأول مرة على مستوى المنطقة البيان التمهيدي لميزانية الدولة لعام 2019 قبل إعلان الميزانية بثلاثة أشهر، والهدف هو تمكين المهتمين والمحللين في القطاع الخاص من معرفة توجهات المالية العامة للدولة، وبذلك تحسين قدرتهم على التخطيط، متمنياً تحقيق المزيد من الإفصاح خلال العام المالي القادم والسنوات القادمة.

// يتبع //

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