الدرب ‪11 ‬ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسترأس محافظ الدرب عبدالعزيز بن محمد الطيار اليوم اجتماع لجنة التنشيط السياحي بالدرب ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.وتم خلال الاجتماع بحث كافة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها استعراض الجوانب الإيجابية في المهرجانات والفعاليات السياحية التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية وسبل تطويرها، و تلافي السلبيات في المهرجانات القادمة ، والمشروعات التي ستسهم في دفع عجلة التنمية والاستثمار السياحي في المنطقة، إضافة إلى بحث عدد من الخطط التي تعتزم تنفيذها اللجنة في الموسم السياحي اوالمقترحات المستقبلية وسبل تعزيزها وتطويرها.كما تم خلال الاجتماع بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور ، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيالها.//انتهى//00:52ت م0322