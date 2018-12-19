جدة 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسوصف معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان ميزانية المملكة للعام المالي 2019م بأنها ميزانية تبعث على البهجة والتفاؤل والاطمئنان التام بأرقامها الكبيرة التي تسجل لأول مرة بإ نفاق يتجاوز تريليون ريال.وقال الدكتور الحميدان في تصريح بهذه المناسبة إن الميزانية تستهدف المشاريع التنموية الكبرى، وزيادة النفقات الاستثمارية، والتركيز على قطاعَي الصحة والتعليم بوصفهما أهم القطاعات التي تضعهما الدولة في مقدمةاهتماماتها من أجل بناء الإنسان محور التنمية وأساسها الأول.وأوضح معاليه أن ميزانية المملكة دائماً تأتي بالخير والنماء إذ جسدت في أرقامها ومؤشراتها الجديدة مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - على مواصلة الإنفاق من أجل رفاهية المواطن وتأمين سبل السعادة كافة والعيش الرغيد .وأضاف أن الميزانية الحالية تأتي في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة لتنويع الإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق، وفق مجموعة الإصلاحات التنظيمية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود - حفظه الله - منذ توليه الحكم التي كان لها أثرها الكبير في تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الأداء وتحقيق التنمية المستدامة ، إلى جانب الاهتمام بتفعيل دور القطاع الخاص والسير بثبات نحو تحقيق خطط واستراتيجيات رؤية المملكة 2030.// انتهى //00:54ت م0323