بعد ذلك أجاب معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان على أسئلة الصحفيين، مبيناً أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة المتوسطة والطويلة لم تعتمد في ميزانية 2018 و2019.وبين معاليه أن برنامج التوازن المالي حقق نتائج إيجابية، ويعد البوصلة التي نستنير فيها فيما يتعلق بالمالية العامة، حيث حقق نتائج واضحة تم الإعلان عنها، مشيراً إلى أن مبادرات البرنامج تشمل مبادرات الإيرادات الغير نفطية، وجرى خلال العام الحالي الإعلان عن مجموعة من المبادرات تم تطبيقها بكفاءة عالية جداً منها ضريبة القيمة المضافة، وضريبة السلع الانتقائية، والمقابل المالي على الوافدين، وتحسين مستوى الإيرادات.وفيما يتعلق باليمن ، بين معاليه أن المملكة العربية السعودية أعلنت تأييدها لما توصل إليه الإخوة في اليمن من وقف لإطلاق النار, مؤكداً أن المملكة ملتزمة بالدفاع عن أراضيها ومواطنيها، منوهاً بجهود الجنود البواسل المرابطين في الحد الجنوبي، ودفاعهم عن أمن الوطن واستمرار القيادة الرشيدة بدعمهم بجميع الوسائل.وأوضح الجدعان أن المملكة وفرت العديد من الموارد والخدمات الإنسانية للأشقاء في اليمن، وستستمر في ذلك ، لاسيما وأن المملكة تعد من أكبر الداعمين لمسيرة السلام وإعادة الإعمار في اليمن.وفيما يتعلق بالتسويات، قال معالي وزير المالية: "أعلن معالي النائب العام عن مبالغ التسويات التي تصل لـ100 مليار دولار تقريباً، حيث حصلت الخزينة على ما تم توريده من مبالغ هذا العام التي تزيد عن 50 مليار ريال، متوقعاً في العام القادم أن تستمر الخزينة العامة في تحصيل ما يصل من النيابة العامة في هذا الجانب".وأكد معاليه أن الإصلاحات الاقتصادية تسير وفق جدول محدد ، وقال : لا نرغب في تسريعه أكثر من اللازم تفادياً لأي آثار سلبية على النمو الاقتصادي.وبين الجدعان أن وزارة المالية أطلقت العام الجاري مبادرات لتعزيز سوق الدين المحلي، حيث عملت وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام وعدد من البنوك المحلية بإدراج عدد كبير من الأوراق المالية في منصة تداول، وذلك لتعزيز سوق الدين المحلي، كما واصلت الوزارة ممثلة بالمكتب تعزيز حضورها على المستوى الدولي، من خلال العلاقات المتميزة والواسعة مع المستثمرين في أدوات الدين سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا أو آسيا أو غيرها من دول العالم، مؤكداً استمرار الوزارة خلال عام 2019 على نفس النهج، ولن يكون هناك أي تأثير سلبي بإذن الله.وأكد معالي وزير المالية أن المملكة لاتزال تستقطب العديد من الاستثمارات، مستشهداً بمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار وما شهده من توقيع لعدد كبير من الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، كما وقعت استثمارات في المنطقة الشرقية كمدينة الملك سلمان الصناعية، مفيداً أنه بحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار بلغ عدد الرخص للمستثمرين الأجانب التي صدرت في عام 2018م ضعف عدد الرخص المُصدرة في عام 2017م، فقد بلغت في عام 2017م " 350 " رخصة تقريباً ، وفي عام 2018 أكثر من " 700" رخصة.// انتهى //01:06ت م0324