القاهرة 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واستأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت إلى ربع نهائي كأس مصر، عقب فوزه على نادي الجزيرة المطروحي بركلات الترجيح 4-1 في مباراة دور الـ16 التي أقيمت مساء اليوم على استاد المقاولون العرب.وانتهت المباراة بوقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف مقابل هدف، حيث تقدم بتروجيت بهدف في الدقيقة 8 عن طريق أحمد رؤوف وجاء التعادل لفريق الجزيرة في الدقيقة 14 عن طريق أحمد رفعت.ويواجه بتروجيت في الدور المقبل نادي إنبي الذي أقصى فريق المنصورة من دور الـ16 بنتيجة 4-2.// انتهى //01:07ت م0325