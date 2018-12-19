رياضي / بتروجيت يتأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر
الأربعاء 1440/4/12 هـ الموافق 2018/12/19 م واس
القاهرة 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واس
تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت إلى ربع نهائي كأس مصر، عقب فوزه على نادي الجزيرة المطروحي بركلات الترجيح 4-1 في مباراة دور الـ16 التي أقيمت مساء اليوم على استاد المقاولون العرب.
وانتهت المباراة بوقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف مقابل هدف، حيث تقدم بتروجيت بهدف في الدقيقة 8 عن طريق أحمد رؤوف وجاء التعادل لفريق الجزيرة في الدقيقة 14 عن طريق أحمد رفعت.
ويواجه بتروجيت في الدور المقبل نادي إنبي الذي أقصى فريق المنصورة من دور الـ16 بنتيجة 4-2.
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