الرياض 11 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسالتقى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تولر لمناقشة المستجدات وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وجدد نائب الرئيس اليمني التأكيد على الحرص المستمر للشرعية في بلاده على إحلال السلام واحترام مخرجات جولات المشاورات والتأكيد على أهمية تنفيذ القرار ٢٢١٦ بما يؤدي إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية، منوهاً إلى أن نجاح المشاورات مرهونٌ بمدى جدية ومصداقية الانقلابيين الحوثيين في تنفيذ الاتفاقيات وفي مقدمتها اتفاقية الحديدة.من جانبه أكد السفير الأمريكي استمرار رقابة ودعم بلاده لجهود السلام بما ينهي معاناة اليمنيين ويحقق الأمن في اليمن والمنطقة.// انتهى //01:10ت م0326