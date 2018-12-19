حائل 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل مساء اليوم رواد ورائدات الأعمال بالمنطقة في لقاء مفتوح نظمته لجنة ريادة الأعمال في غرفة حائل .وقدم عدد من رواد ورائدات الأعمال مقترحاتهم لخلق فرص وظيفية في القطاعات الخاصة من خلال إقامة المشاريع الناشئة التي تنهض بالقطاع الخاص بالمنطقة .وأشاد سمو نائب أمير حائل بالمقترحات والآراء التي قدمها رواد ورائدات الأعمال خلال اللقاء ، مؤكدا دعم سمو أمير المنطقة وسموه لأي فكرة مشروع ناجحة أو معرض أو مهرجان يخدم المنطقة ، منوهاً بمشروع معرض وسم للرحلات البرية الذي أقامته مجموعة من رواد الأعمال في المنطقة .ووجه سمو نائب أمير حائل ، غرفة المنطقة بإقامة ورش عمل مستمرة ومحددة لمناقشة مقترحات رواد ورائدات الأعمال للخروج بأفكار هادفة وفق عمل مؤسسي .وأشاد سموه بجهود نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية الصناعية بحائل عبدالله العديم ورئيس لجنة ريادة الأعمال بالغرفة سالم العميم لخدمة رواد ورائدات الأعمال بالمنطقة ، متمنيا للجميع النجاح والتوفيق .// انتهى //01:33ت م0327