تونس 11 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسالتقى فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي.ونقل السفير العلي خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لفخامته وتمنياتهما لشعب وحكومة تونس بمزيد التقدم والازدهار .ونوه فخامة الرئيس التونسي بالعلاقات الثنائية المتينة التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين، وبمواقف المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ودعمها المستمر لتونس في مختلف الميادين .وتناول اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها .// انتهى //02:01ت م0328