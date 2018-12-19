جيزان ‪11 ‬ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسرأس الأمين العام للجنة الوطنية الرئيسية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" فهد بن عبدالله الراجح اليوم الاجتماع الأول لجنة تراحم لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة جازان بعد التشكيل الجديد للجنة ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر إمارة المنطقة .وأوضح رئيس لجنة "تراحم" بالمنطقة علي بن موسى زعله أن الاجتماع جاء إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان الرئيس الفخري للجنة "تراحم" ومتابعة من معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي لخدمة النزلاء والنزيلات والمفرج عنهم وأسرهم.وبين زعلة أن الاجتماع ناقش أعمال اللجنة وسبل تطوير برامجها ومهامها والخدمات والبرامج المقدمة لأسر السجناء والمفرج عنهم بالمنطقة, إضافة لبحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة حيالها.//انتهى//02:07ت م0329