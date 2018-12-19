سياسي / الرئيس التونسي يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس
الأربعاء 1440/4/12 هـ الموافق 2018/12/19 م واس
تونس 11 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واس
التقى فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية اليوم ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي.
ونقل السفير العلي خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لفخامته وتمنياتهم لشعب وحكومة تونس بمزيد التقدم والازدهار .
ونوّه فخامة الرئيس التونسي بالعلاقات الثنائية المتينة التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين، مشيدًا بمواقف المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ودعمها المستمر لتونس في مختلف الميادين .
وتناول اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.
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02:18ت م
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