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الأربعاء 1440/4/12 هـ الموافق 2018/12/19 م واس
الرياض 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
برئاسـة خــادم الحرمين.. مجلس الوزراء يقرّ الميزانـيــة العامـــة للدولــة للعام المالـي 1440/ 1441هـ
يشمل الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والضمان الاجتماعي والطلاب والطالبات .. الملك يأمر باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لعام مالي واحد
القيادة تعزي رئيسة إثيوبيا في وفاة الرئيس الأسبق
ولي العهد: بيان الميزانية يعكس حرص حكومة المملكة على تبني أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي
وزير المالية: المملكة تعلن ميزانية العام المالي 1440/ 1441هـ بإنفاق يتجاوز التريليون ريال
ترحيب كبير بالأمر الملكي باستمرار بدل غلاء المعيشة.. وزيادة مكافآت الطلبة
أمير الرياض يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور الميزانية
وزير الداخلية: الميزانية تؤكد نجاح رؤية المملكة 2030
STC تغلق جميع فروعها وتختار الـ19 من ديسمبر يوماً رقمياً
سعود بن نايف: مشروعات النقل تسير حسب مخططاتها.. ولا نضحي بالنوعية على حساب الزمن
وزير التعليم يدشن احتفاء الوزارة بيوم اللغة العربية العالمي
رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني: المملكة خير عضيد لباكستان
ضيوف الملك يزورون مجمع كسوة الكعبة ومعرض عمارة الحرمين
أمير الرياض يستقبل سفير الأرجنتين ورئيس جمعية تطوير صناعة النحل
الإمارات تتضامن مع المملكة في موقفها تجاه مجلس الشيوخ الأميركي.. والشورى البحريني يدين
اتفاقية في مجال الإغاثة بين اليمن والكويت
رجوي ترحب بإدانة الأمم المتحدة لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران .. عصابات طهران تشن حملة وحشية ضد عمال الأحواز
جامعة الدول العربية تطلق الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي
الحكومة اللبنانية تقترب
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