الرياض 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :برئاسـة خــادم الحرمين.. مجلس الوزراء يقرّ الميزانـيــة العامـــة للدولــة للعام المالـي 1440/ 1441هـيشمل الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والضمان الاجتماعي والطلاب والطالبات .. الملك يأمر باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لعام مالي واحدالقيادة تعزي رئيسة إثيوبيا في وفاة الرئيس الأسبقولي العهد: بيان الميزانية يعكس حرص حكومة المملكة على تبني أعلى معايير الشفافية والإفصاح الماليوزير المالية: المملكة تعلن ميزانية العام المالي 1440/ 1441هـ بإنفاق يتجاوز التريليون ريالترحيب كبير بالأمر الملكي باستمرار بدل غلاء المعيشة.. وزيادة مكافآت الطلبةأمير الرياض يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور الميزانيةوزير الداخلية: الميزانية تؤكد نجاح رؤية المملكة 2030STC تغلق جميع فروعها وتختار الـ19 من ديسمبر يوماً رقمياًسعود بن نايف: مشروعات النقل تسير حسب مخططاتها.. ولا نضحي بالنوعية على حساب الزمنوزير التعليم يدشن احتفاء الوزارة بيوم اللغة العربية العالميرئيس مجلس الشيوخ الباكستاني: المملكة خير عضيد لباكستانضيوف الملك يزورون مجمع كسوة الكعبة ومعرض عمارة الحرمينأمير الرياض يستقبل سفير الأرجنتين ورئيس جمعية تطوير صناعة النحلالإمارات تتضامن مع المملكة في موقفها تجاه مجلس الشيوخ الأميركي.. والشورى البحريني يديناتفاقية في مجال الإغاثة بين اليمن والكويترجوي ترحب بإدانة الأمم المتحدة لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران .. عصابات طهران تشن حملة وحشية ضد عمال الأحوازجامعة الدول العربية تطلق الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقميالحكومة اللبنانية تقترب// يتبع //06:03ت م0003