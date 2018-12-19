وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( الميزانية الأكبر ): جاءت ميزانية المملكة للعام 2019، التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الثلاثاء)، كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة، إذ بلغ حجم الإنفاق فيها 1.106 تريليون ريال، بزيادة 7% عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018، فيما جاءت الإيرادات بقيمة 975 مليار ريال، بزيادة نحو 9% عن المتوقع بنهاية العام 2018.وتابعت : هذه الأرقام تعكس قوة المملكة واقتصادها المتين، في ظل رؤية طموحة لرفاهية البلاد والشعب، وهو ما أكده الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمته أمس خلال إعلان الميزانية، بأن المملكة عازمة على المضي قدما في طريق الإصلاح الاقتصادي، وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة.وبينت : ولأن سياسة الدولة قائمة وفق خططها الإستراتيجية على الخدمات الأساسية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية؛ سجلت هذه الأرقام قوة واضحة نحو ضخ المزيد من المشاريع التنموية في البلاد على الأصعدة كافة، لتحقيق التنمية الشاملة في جميع مدن المملكة.وختمت : كما أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع دليل على إصرار الدولة على تحقيق أعلى مستويات التنمية وفي أسرع وقت ممكن.// انتهى //06:03ت م0006