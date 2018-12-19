الرياض 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واستقام عل مسرح قاعة المؤتمرات بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية بخشم العان ، الأسبوع القادم ، سبع أمسيات شعرية ، من بينها أمسية نسائية ، ضمن برنامج الأدب الشعبي المصاحب لفعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" في دورتها الحالية .أوضح ذلك رئيس لجنة الأدب الشعبي للمهرجان سعد بن عبدالله الحافي، مؤكداً أن أمسيات هذا العام ستكون متميزة ، حيث حرصت اللجنة وفق توجيهات سمو وزير الحرس الوطني أن تكون عدد الأمسيات مضاعفة عن عدد الأمسيات في العام الماضي، وأن تخصص أمسية نسائية لأبرز شاعرات الخليج اللاتي لهن إسهامات وطنية متميزة .وأشار إلى أن منبر الجنادرية يعد من المنابر التراثية والثقافية العريقة التي ، يحرص الشعراء والشاعرات على حضورها والمشاركة فيها لما لها من ، انتشار واسع في أرجاء الوطن العربي .وأبان رئيس لجنة الأدب الشعبي، أن الأمسية الافتتاحية تجمع شعراء حصلوا على المراكز الأولى في مسابقات شعرية مرموقة مثل مسابقة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي وشاعر المليون الخليجي .وأعرب الحافي في ختام تصريحه، عن شكره لسمو وزير الحرس الوطني على دعمه للجنة الأدب الشعبي واهتمامه الذي سهل لكثير من المعوقات، وكذلك المشرفين على لجان المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33 ، لكي يظهر هذا الحدث الثقافي الوطني بالشكل المطلوب .// انتهى //09:31ت م0009