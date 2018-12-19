طرابلس 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة على إقرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، بمشروعية المطالب التي يرفعها حراك غضب فزان،معلنًا تخصيص نحو مليار و120 مليون دينار للمنطقة الجنوبية.وأشارت الصحف إلى كشف السلطات الأمنية حاوية محملة بالذخيرة قادمة من تركيا إلى ميناء الخمس شرق العاصمة طرابلس ،مبينة أن الحاوية تحمل أكثر من 2 مليون و518 ألف طلقة مسدس تركي عيار 9 مم، داعية السلطات إلى ضرورة التحرك من أجل معرفة من يقف وراء هذه الأسلحة وما الهدف منها .وعرجت على تصريحات المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة ، الذي أشار إلى أن الملتقى الوطني الليبي "المؤتمر الجامع" يجب أن يجمع خلاله القوى الفاعلة في البلاد على عدة قرارات للخروج من دائرة الانسداد السياسي في البلاد.وأخبرت الصحف عن لقاء وزير الخارجية التونسي خميّس الجهيناوي مع المبعوث الأممي غسان سلامة ، الذي جرى خلاله بحث التحضيرات للملتقى الوطني الليبي "المؤتمر الجامع" المزمع عقده بداية السنة القادمة، مؤكدًا العمل منذ فترة على إنجاحه.وبينت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، وقوله إن باريس تؤمن بمبدأ السيادة في ليبيا، مع انخراطها في جهود التسوية السياسية، مضيفا "أنا أؤمن بمبدأ السيادة وبالتالي أعتقد أن مستقبل ليبيا سيحدده الليبيون، مؤكداً دعم بلاده كافة الجهود الأممية من أجل انهاء الانقسام السياسي وعودة الأمن والإستقرار في ليبيا".// انتهى //09:34ت م0010