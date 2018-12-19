بيروت 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بترقب الساحة السياسية الإعلان قريبًا عن التشكيلة الحكومية بعد نجاح المساعي التي قام بها الرئيس اللبناني ميشال عون، الأفرقاء المعنيين التي أسفرت حلا للعقدة التي حالت دون تشكيل الحكومة.وتحدثت عن مطالبة الحكومة الفلسطينية، الدول العربية والإسلامية بقطع علاقاتها مع أستراليا بعد اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل وقرارها ت رفض مساعدات كانت أستراليا قدمتها بقيمة 10 ملايين دولار للفلسطينيين.وأشارت صحف الأربعاء إلى تأكيد العاهل الأردني عبدالله الثاني أمس، أن الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب خصوصًا الاستيطان ومصادرة أراضي فلسطينية في الضفة الغربية تعيق عملية السلام ولن تؤدي إلا لمزيد من العنف.ونقلت موافقة الحكومة البريطانية أمس، على أن تجعل الإعداد لاحتمال خروج لندن من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أولوية وسط تزايد المعارضة لمشروع اتفاق البريكست الذي أبرمته رئيس الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الاوروبي.وأوردت اعتبار الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فان دور مول، في بيان صحفي أمس، أن بقاء بشار الأسد على رأس السلطة في دمشق أمر غير واقعي في حال التوصل إلى مصالحة في البلاد التي تشهد أزمة سياسية وعسكرية حادة منذ العام 2011م.وأخبرت صحف لبنان عن نفي الكرملين أمس، اتهامات واشنطن بأن روسيا حاولت التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية 2016م، عبر تحريض السود على الامتناع عن التصويت.// انتهى //10:41ت م0027