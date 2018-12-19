الرياض 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسانطلقت في الرياض اليوم أعمال جلسات ملتقى الميزانية الذي تنظمه وزارة المالية، بعنوان " توجهات الميزانية العامة للدولة " .وفي جلسة العمل الأولى شارك كل من معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي .// يتبع //10:41ت م0028