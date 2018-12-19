إسلام آباد 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، تصريحات رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني صادق سنجراني، الذي ثمن علاقات بلاده بالمملكة العربية السعودية،وتأكيده أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تعتبر خير عضيد لباكستان.واهتمت بتأكيد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، دعم بلاده لتعزيز عملية السلام الأفغانية.وتابعت صحف الأربعاء تطورات سلسلة المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان للتوصل إلى صيغة تفاهم تؤدي إلى إنهاء الحرب الدائرة في أفغانستان منذ 17 عامًا.وعرجت على ترحيب الحكومة الباكستانية بقرار شركة الخطوط الجوية البريطانية استئناف رحلاتها إلى باكستان، عدّته تطورًا إيجابيًا يدل على تحسن الوضع الأمني في باكستان.وأشارت إلى إفراج السلطات الباكستانية عن جاسوس هندي كان معتقلاً لديها، وتسليمه إلى سلطات بلاده.كما اهتمت الصحف في الشأن الاقتصادي بتصريح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي أكد بأن حكومته ستقوم بوضع إصلاحات أساسية لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز الصناعة المحلية في البلاد.أفغانيًا.. أخبرت صحف باكستان مقتل ما لا يقل عن 36 مسلحًا من حركة طالبان في غارات جوية بمنطقة ميواند في ولاية قندهار جنوب أفغانستان.// انتهى //10:44ت م0029