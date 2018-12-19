المدينة المنورة 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واس‫رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة أسمى آيات التهاني والتبريكات باسمه وباسم أهالي المنطقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ‫ بمناسبة صدور ميزانية 2019 ، ملبية لطموحات المواطنين ومجسدة لنجاح مسيرة الاصلاح الاقتصادي وخطط التنمية الشاملة .‬‫ وقال سموه بهذه المناسبة :" إن لغة الأرقام المعلنة تكشف عن ميزانية تاريخية، على الرغم من التحديات الصعبة التى يواجهها الاقتصاد العالمي"، منوهاً سموه بمرتكزات أساسية قامت عليها الميزانية فى صدارتها الإنفاق التوسعى وارتفاع النمو، وتراجع عجز الميزانية، مما يؤكد على الاهتمام بالإنفاق الرأسمالى على المشاريع، لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المناطق، وكذلك الحرص على دعم الإيرادات غير النفطية بما يسهم تلقائياً في تخفيف الأعباء عن الميزانية".وأشار سموه إلى الشمولية والتكامل في المبادرات الإصلاحية من أجل تسريع وتيرة الإصلاحات، التى تستهدف إطلاق نهضة اقتصادية متنوعة الأركان، مستفيدة من المكتسبات الوطنية الكبرى. ‬‫وأعرب سمو أمير منطقة المدينة المنورة عن سعادته البالغة لتزامن الإعلان عن الميزانية، مع الأمر الملكي الكريم بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة، مشيراً إلى أن هذا الأمر أشاع أجواء من السعادة في نفوس المواطنين، ويؤكد على الاهتمام الذى توليه القيادة برفاهية المواطن و تمكينه من مواجهة أعباء المعيشة . ‬‫وختم سموه داعياً المولى سبحانه أن يحفظ بلادنا في ظل رائد نهضتنا الحديثة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، ووطننا ينعم برغد العيش والطمأنينة في الأمن والخير والاستقرار .// انتهى //10:46ت م0030