إسلام آباد 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واستعرض ثلاثة أشخاص لإصابات بينهم زعيم قبلي جراء انفجار وقع اليوم في مدينة تشمن بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون على قارعة الطريق، وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد أثناء مرور سيارة الزعيم القبلي المحلي حاجي بادل بالقرب منها، مما أدى إلى إصابته مع إصابة اثنين من مرافقيه.وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية.// انتهى //10:51ت م0032