الرياض 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسنظم مستشفى الملك عبدالله الجامعي بجامعة الأميرة نورة يوماً توعوياً عن مرض الحثل العضلي - دوشين 2018 وذلك بمقر مركز المحاكاة وتنمية المهارات بالجامعة.وأوضحت استشاري العضلات والأعصاب الطرفية بمستشفى الملك عبدلله الجامعي المشرفة على التنظيم الدكتورة فاطمة القرني، أن هذه الندوة جاءت تزامنًا مع اليوم العالمي التوعوي الخاص بمرضى (دوشين) بهدف رفع مستوى الوعي بالمرض وطُرق التعامل معه.وبينت أن الندوة استهدفت مرضى الحثل العضلي (دوشين) وذويهم ومن يهمه أمرهم، بمشاركة عدد من الاستشاريين والباحثين المُتخصصين للخروج بتوصيات تُعزز من مفاهيم القدرة العلاجية لاحتواء هذا المرض والقضاء على مسبباته.وتضمنت الندوة محاور تثقيفية منوعة ،إلى جانب فقرة (من حقي أن أعرف) تمحورت حول الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهذه الفئة من المرضى.// انتهى //11:02ت م0033