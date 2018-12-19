القاهرة 12 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسوقعت مصر وبنك الاستثمار الأوروبي اتفاقًا لدعم تطوير وتجديد الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة بقيمة 350 مليون يورو.وأوضح بيان لبنك الاستثمار الاوروبي نشر اليوم، أن المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة (44 كم متضمنًا 35 محطة) مما سيعمل على استدامة خدمات مترو الأنفاق على المدى الطويل وزيادة سعة النقل، وسيخفف إلى حد كبير من الاختناقات المرورية ويعزز النقل العام في المدن والقاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أن التطوير سيتضمن كذلك تجديد أنظمة الاشارات والاتصالات والكهروميكانيكا وأنظمة التحكم المركزية وإمدادات الطاقة.// انتهى //11:02ت م0034