إسلام آباد 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم، إقليم البنجاب شرق باكستان، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 80 كيلومترًا، وعلى بُعد 45 كيلومترًا شمال شرق مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب.وشعر بهزة الزلزال سكان مناطق لاهور وكوجرانواله ومعظم الأجزاء الشمالية من إقليم البنجاب.// انتهى //11:03ت م0035