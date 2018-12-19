أبها 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسأنهت جامعة بيشة أمس, مشروع مراجعة وتطوير وإعداد دليل الإجراءات الإدارية بالجامعة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، الذي يعد إحدى المبادرات الاستراتيجية للجامعة 2017 - 2022، وتتماشى مع رؤية المملكة 2030 نحو تحسين جودة العمل وتطوير أداء العاملين بشكل مستمر.وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور أحمد بن حامد نقادي أن المشروع يهدف إلى تطوير إجراءات وأدلة العمل في جميع القطاعات والإدارات والأقسام، وإعداد أدلة عمل متكاملة حديثة وشاملة لكل عمليات ومهام الوحدات التنظيمية استناداً على الأنشطة الرئيسية التي تمارسها الجامعة.وأفاد أن العمل على إنجاز المشروع على مدى 8 أشهر، يعمل عليه فريق استشاري يضم خبراء من معهد الإدارة العامة ومسؤولين من الجامعة، ودراسة إجراءات العمل في الجامعة وتوثيقها وتطويرها من خلال الاستناد على الأنشطة الرئيسية التي تمارسها الجامعة، وعقد اجتماعات وورش عمل ومقابلات دورية تنسيقية تشاورية مع المسؤولين في الجامعة بمختلف القطاعات والإدارات والأقسام.وبيّن معاليه أن المشروع مر بخمس مراحل، بدأت بالاطلاع على الوثائق الأولية ذات الصلة بموضوع الدراسة، مرحلة جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالإجراءات من خلال الزيارات الميدانية والمقابلات واللقاءات مع المسؤولين، ثم مرحلة رصد وتوثيق إجراءات العمل الحالية، ومرحلة التحليل، وأخيراً المرحلة الخامسة المتضمنة التوثيق النهائي لإجراءات العمل وتطويرها في الجامعة ومساراتها التدفقية.وأشار مدير جامعة بيشة إلى أن الفريق أنهى أعماله وقدم تقريراً استشارياً مفصلاً يتضمن الدليل التوثيقي لإجراءات العمل، إضافةً إلى التوصيات التطويرية المقترحة لتحسين الإجراءات والتي سيتم أخذها بعين الاعتبار والعمل على تحقيقها بإذن الله.وأكد الدكتور نقادي على أن مشروع مراجعة وتطوير وإعداد دليل الإجراءات الإدارية بالجامعة يأتي انطلاقاً من رؤية وأهداف الجامعة لتكون جامعة بيشة منظومة معرفية إبداعية لمجتمع منتج، وبناء مجتمع معرفي تنافسي من خلال بيئة تعليمية متطورة، كما يأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية الكريمة القاضية بأن على الأجهزة الحكومية تطوير وتبسيط إجراءات العمل فيها، وإعداد أدلة إجراءات عمل وتوثيقها بما يسهم باقتدار في الرقي بأدائها.// انتهى //11:13ت م0037