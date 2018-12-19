الرياض 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسأكد معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2019م تعد الأضخم في الإنفاق على مر تاريخ المملكة، مستهدفًة المشروعات التنموية الكبرى، وزيادة النفقات الاستثمارية، والتركيز على القطاعات الخدمية التي تضعهما الدولة في مقدمة اهتماماتها من أجل بناء الإنسان محور التنمية وأساسها الأول.وهنأ معاليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة لعام 2019م، موضحاً أن الميزانية الحالية تأتي في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة للابتعاد عن الاعتماد الكلي على إيرادات النفط من خلال تنويع مصادر الدخل، ورفع كفاءة الإنفاق، وفق مجموعة الإصلاحات التنظيمية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- منذ توليه الحكم التي كان لها أثرها الكبير في تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الأداء وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب الاهتمام بتفعيل دور القطاع الخاص والسير بثبات نحو تحقيق خطط واستراتيجيات رؤية المملكة 2030.وبين المهندس الفارس أن ميزانيات المملكة على مدى التاريخ تأتي بالخير والنماء إذ جسدت ميزانية العام المالي القادم في أرقامها ومؤشراتها الجديدة مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - على مواصلة الإنفاق من أجل رفاهية المواطن وتأمين كل سبل السعادة والعيش الرغيد، مؤكداً أن القطاع الاقتصادي في المملكة يشهد قفزات نوعية وتطورات متسارعة وقدراته العالية على التعامل مع المتغيرات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، ولعل حجم الاستثمار الكبير الذي شهدته "مبادرة مستقبل الاستثمار" التي أقيمت في الرياض مؤخرا وتوقيع العديد من الاتفاقيات مع شركات عالمية بما يتجاوز الـ 50 مليار دولار في العديد من القطاعات الحيوية والمهمة دليل على وقوة ومتانة اقتصاد المملكة.وأفاد معاليه أن حضور المملكة لقمة العشرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - كان مبرزاً لحجم الاهتمام الذي يوليه العالم لقيادة المملكة والاعتراف الفعلي بجهودها وأدوارها الدولية، فلا يمكن لمثل هذا المحفل الدولي الكبير أن يتوافق على مخرجات مهمة دون أن يكون لبلادنا كلمتها وتأثيرها، فالمملكة اكتسبت عضويتها من واقع دورها الإيجابي الفاعل في تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية.وأشار معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب إلى أن المؤسسة العامة للحبوب تعد أحد أهم القطاعات الحيوية في المملكة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - جل اهتماماتهم لما لهذا القطاع من أهمية استراتيجية في دعم الأمن الغذائي الوطني، وتعد المشاريع والتوسعات التي نفذتها المؤسسة مؤخرا خير شاهد على ما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام لهذا القطاع، فتم في هذا العهد الميمون تدشين عددٍ من المشروعات والتوسعات وبتكاليف بلغت أكثر من (3.2) مليار ريال.// انتهى //11:18ت م0038