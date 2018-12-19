نجران 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسأوضح معالي مدير جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، أن الميزانية التاريخية للمملكة للسنة المالية 2019م، تؤكد سياسة المملكة المالية ودورها الكبير في تخطي العقبات والظروف التي يمر بها العالم ونجاح سياسة التنوع الاقتصادي الذي انتهجته المملكة.ووصف الدكتور السبيعي الميزانية التي تم الإعلان عنها هي الأعظم، حيث تمكنت المملكة من كسر جميع الظروف الاقتصادية نتيجة الأحداث العالمية، بفضل الله ثم حكمة القيادة الرشيدة -أيدها الله-، منوهاً إلى أن ما خصص للتعليم يؤكد استراتيجية القيادة في بناء الإنسان من خلال توفير بيئة علمية تمكن من مساهمة مواطني هذه الدولة في تنمية الوطن وازدهاره.وأشار مدير جامعة نجران إلى ما حملته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- أن المواطن في أولويات الدولة، وكذلك تصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، الذي أكد على برامج ومبادرات الرؤية المستقبلية التي تقودها رؤية 2030 نحو تنمية شاملة لرخاء مواطني هذه الدولة.ودعا الدكتور السبيعي في ختام تصريحه الله أن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار , وأن يحفظ القيادة الرشيدة .// انتهى //11:20ت م0039