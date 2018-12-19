الرياض 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسبتوجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ, بدأت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة تنفيذ خطتها لموسم العمرة لهذا العام 1440 هجرية، حيث تم تجهيز الكبائن المحيطة بساحات المسجد الحرام والمسجد النبوي والكبائن المجاورة للأماكن التي يقصدها المعتمرين خلال رحلتهم لأداء مناسك العمرة (جبل عرفات وجبل ثور وغفر حراء ومسجد السيدة عائشة بالتنعيم)، بالإضافة إلى مسجد قباء ومسجد القبلتين وجبل أحد بالمدينة المنورة.وعقد فضيلة الأمين العام للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة المكلف الشيخ محسن بن سيف الحارثي اجتماعاً بالعاملين في الأمانة، وتم وضع آلية تنفيذ الخطة وتشكيل اللجان العاملة خلال هذا الموسم.وأكد الحارثي جاهزية الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة للعمل ضمن منظومة الأعمال والخدمات المقدمة للمعتمرين من القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة 2030م.// انتهى //11:24ت م0040