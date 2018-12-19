الرياض 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارين، بإيقاف لاعب نادي أحد حسين عبدالغني ولاعب نادي القادسية حاتم بلال ،مباراة واحدة وإلزامهما بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال ، وذلك لارتكابهما سلوكاً ينافي الأخلاق الرياضية بعد نهاية المباراة التي أقيمت بين فريقي أحد والقادسية ضمن مواجهات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الاثنين الماضي .// انتهى //12:38ت م0074