حائل 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسرفع معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة التي تعدّ أكبر ميزانية في تاريخ المملكة.وأشار معاليه إلى أن اعتماد هذه الميزانية التاريخية المتزامن مع انخفاض العجز وزيادة الإيرادات دليل قوة ومتانة اقتصاد المملكة، مما ينعكس إيجاباً على القطاعات الحيوية الأخرى وفي مقدمتها التعليم، والتعليم الجامعي الأمر الذي يضمن استمرار التنمية ورخاء المواطن السعودي.وأكد الدكتور البراهيم أن كلمة خادم الحرمين الشريفين خلال إعلان أكبر ميزانية في تاريخ المملكة بإنفاق قدر بـ 1106 مليارات ريال، مؤشر على النمو الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تأكيده - حفظه الله -‏ على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية وتعزيز الشفافية وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة، ‏وذلك انطلاقاً من اهتمامه بالتركيز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كافة المجالات.وأفاد مدير جامعة حائل أن الاهتمام بتأمين العيش الكريم للمواطن السعودي في مقدمات إعلان ميزانية الخير هذا العام من خلال أمر خادم الحرمين الشريفين باستمرار مميزات البدلات التي تم إقرارها العام الماضي، سائلاً لله عز وجل أن يديم على بلادنا هذا الرخاء والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة.// انتهى //12:40ت م0075