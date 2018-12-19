القدس المحتلة 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 15 فلسطينيًا وأسيرًا محررًا من بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية واعتقلت 15 مواطنًا فلسطينيًا مقدسيًا، وحولتهم إلى مراكز الاعتقال والتوقيف للتحقيق معهم، فيما استدعت 5 شبان آخرين للتحقيق معهم.// انتهى //12:44ت م0076