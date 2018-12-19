الرياض 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسأودع بنك التنمية الاجتماعية أول حافز نقدي للمشتركين في برنامج "زود" الادخاري عن شهر نوفمبر2018.وأوضح البنك أن المشتركين في البرنامج يحصلون على حوافز نقدية تصل الى 200 ريال شهرياً مقابل المبالغ التي يتم ادخارها بشكل تراكمي شهريا من قبل المشتركين في حساب ادخاري مرتبط بالبرنامج وذلك لتعزز السلوك الادخاري لديهم حيث تساعدهم هذه الحوافز للوصول الى أهدافهم الادخارية وبناء عادات ادخارية لدي العملاء .ويعد "زود " برنامجا ادخاريا مبسطاً يتيح للمشترك إدارة موارده المالية والتخطيط لاحتياجاته المستقبلية مع مرونة كاملة في إمكانية إيداع المبالغ الادخارية والسحب منها متى مارغب العميل بذلك .ويقوم بنك التنمية الاجتماعية بتقديم محفزات مالية تصل الى 20% شهريا بالإضافة الى محفزات أخرى غير مالية.// انتهى //12:47ت م0078