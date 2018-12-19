الرياض 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسقال معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب :" إن ميزانية المملكة لهذا العام حققت رقما قياسيا سيكون له انعكاساً كبيراً على التنمية وتحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة".وأشار معاليه إلى الرقم التاريخي الذي تجاوز التلريون ريال ليس إلا ثمرة للرؤية الطموحة والإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها المملكة وأتت ثمارها، مؤكدا أن الميزانية حملت مؤشرات كبيرة على قوة الاقتصاد السعودي الذي بدأ مرحلة مهمة في تاريخه من خلال تنويع الدخل وتعزيز الناتج المحلي والإنفاق الاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.وأكد المعجب أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ تسير وفق رؤية اقتصادية تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنتاج وتعزيز الاستدامة المالية وهذا سيسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومستقبل الأجيال القادمة.وأشاد معاليه بالشفافية المطلقة التي تعاملت بها الدولة في إعلان بنود الميزانية والعجز والدين العام ومخاطبة المواطن بهذا من خلال تقرير " نسخة المواطن" الذي تم تداوله بعد إعلان الميزانية على نطاق واسع.ورفع معالي النائب العام أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على هذه الميزانية التاريخية, ونجاح برامج الإصلاح الاقتصادي, وتحقيق الأهداف الأولية لرؤية المملكة, متمنيا لهم التوفيق والسداد وللوطن والمواطن الأمن والرخاء والاستقرار.// انتهى //12:48ت م0079