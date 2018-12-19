القاهرة 12 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسبدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين في وزارات المال والاقتصاد العرب والمدراء العامين لمؤسسات العمل العربي الاقتصادي المشترك والمخصص لإعداد والتحضير للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في العاصمة اللبنانية بيروت، في 20 يناير المقبل.ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية حسين بن شويش الشويش.ومن المقرر أن يرفع كبار المسؤولين خلال اجتماعهم برئاسة العراق نتائج مناقشاتهم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته غير العادية غدًا الخميس على المستوى الوزاري، وذلك لإعداد مشروع بنود جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.ويتضمن مشروع جدول الأعمال 23 بندًا في مقدمتها تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، وتقريرًا حول متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض 2013، وملحق خاص بالإنعقاد الدوري للقمة العربية التنموية بناءً على قرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.كما يناقش الاجتماع موضوعات حول الأمن الغذائي العربي و تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، والميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، وإطلاق العمل لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء ، والرؤية الاستراتيجية لتعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية، وإدارة النفايات الصلبة في العالم العربي.ويتضمن مشروع جدول الأعمال أيضًا بندًا حول دعم الاقتصاد الفلسطيني والذي يتضمن الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس (2018 -2022) وانجازات صندوقي القدس والأقصى، إلى جانب بند حول التمويل من أجل التنمية وأخر حول الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2030، ومنهاج عمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، إلى جانب قرار وزراء الصحة العرب (المحفظة الوردية ) pinktank "مبادرة إقليمية لصحة المرأة".كما يتضمن مشروع جدول الأعمال، الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية ومقترح مقدم من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب حول عمالة الأطفال في المنطقة العربية بالإضافة إلى بند حول الإرتقاء بالتعليم الفني والمهني في الوطن العربي، وبرنامج إدماج النساء والفتيات في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية، والدورة الرابعة عشر للألعاب الرياضية العربية عام 2021، وتقرير مرحلي حول جهود جامعة الدول العربية لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية، إلى جانب المنتديات: منتدى القطاع الخاص العربي.. ومنتدى الشباب العربي.. ومنتدى المجتمع المدني.ويتضمن مشروع جدول الأعمال مقترحًا مقدمًا من المملكة الأردنية الهاشمية حول الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثره على الدول المستضيفة، والتحديات التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وتبعاتها على الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين.// انتهى //12:48ت م0080