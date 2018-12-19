الرياض 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسرفع معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441هـ (2019م).وأكد معاليه أن ميزانية الخير جاءت بعد توفيق الله تتويجاً للخطط الناجحة والرؤية السديدة للقيادة الرشيدة – حفظها الله – في الأخذ بأدوات ووسائل المستقبل الحديثة وإطلاق المشاريع الصناعية الاستثمارية الضخمة في شتى مناطق المملكة، مشيراً إلى حرص ولاة الأمر -رعاهم الله- على دفع عجلة التنمية المستدامة وبناء المُدن الصناعية المتطورة وتوطين الصناعات الوطنية بأيديٍ سعودية لتكون وسائل معززة ومتوافقة مع الخطط الطموحة والاستراتيجيات الموفقة لاستمرار تنمية المكان وبناء الإنسان متوافقة في ذلك مع رؤية المملكة (2030).ودعا معالي الدكتور أبا الخيل في ختام تصريحه الله جل وعلا أن يحفظ على المملكة قيادتها الرشيدة، وآمنها واستقرارها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.// انتهى //12:50ت م0081