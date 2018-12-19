الخرطوم 12 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واساحتفلت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة السودانية الخرطوم، الليلة الماضية، باليوم العالمي للغة العربية الذى يوافق 18 ديسمبر من كل عام، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، على بن حسن جعفر، ومساعد أول الرئيس السوداني محمد الحسن الميرغني، وعدد من السفراء والمسؤولين، إلى جانب لفيف من الأدباء والشعراء والكتّاب.وقال سفير خادم الحرمين في كلمة له بهذه بالمناسبة: إن المملكة العربية السعودية أولت اهتمامًا وعناية بالغين باللغة العربية، بوصفها لغة القرآن الكريم.وأضاف، أنشأت المملكة الأقسام والكراسي البحثية التي تعني باللغة العربية في جامعات المملكة، إلى جانب إنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي للغة العربية، ليمثل المملكة في الخارج وينسق مع الجهات الإقليمية والدولية لخدمة اللغة العربية ودعمها، مؤكدًا أن المملكة قدمت الكثير من أجل الحفاظ على لغة القرآن الكريم ونشرها.// انتهى //12:52ت م0082