الرياض 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسرفع معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - والشعب السعودي الكريم بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 2019م، التي تعد الأكبر في تاريخ المملكة, مؤكدا أنها ميزانية خير وعطاء جعلت المواطن أحد ركائزها وتعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وشموخ وازدهار وطننا العظيم.وبين الدكتور الفهيد أن ما حققته الميزانية من أرقام إيجابية عكست السعي الحثيث للحكومة الرشيدة إلى تنويع مصادر الدخل غير النفطي ورفاهية الوطن والمواطن وفق ما تم وضعه من خطط مدروسة نحو تحقيق الرؤية المباركة للملكة 2030 من خلال عدة برامج تنموية كبيرة .ونوه إلى الركائز التي اعتمدت عليها الميزانية وهي خدمة المواطنين والاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق, مؤكداً أن التدريب التقني يحظى بالدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة من أجل تطوير برامجه ومشاريعه وبالتالي إمداد سوق العمل بالكوادر الوطنية المؤهلة, مضيفاً أن ذلك الدعم شمل كل المجالات وفي كل مناطق المملكة رغم الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم.وقال محافظ المؤسسة :" إن كل مواطن سعودي يشعر بالفخر والاعتزاز لانتمائه لهذا الوطن الكبير الذي يسير بخطى ثابتة وقوية نحو تحقيق التميز والريادة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها, داعياً المولى عز وجل بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من كل مكروه, وأن يديم على بلادنا نعم الأمن والأمان والاستقرار.// انتهى //12:58ت م0084