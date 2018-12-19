لندن 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واستراجع الدولار حيث يراهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيلمح إلى خطط لإبطاء وتيرة رفع سعر الفائدة في نهاية اجتماعه اليوم الأربعاء.وانخفض مؤشر الدولار 0.3 بالمئة إلى 96.77 مقتربا من أدنى مستوى في أسبوع حيث استمرت خسائره لليوم الثاني. بينما ارتفع الين الياباني والفرنك السويسري، وكلاهما من عملات الملاذ الآمن، بعد تراجع أسعار النفط أمس، مما أعاد للأذهان التوقعات المتشائمة للاقتصاد العالمي.وارتفع الين والفرنك أكثر من 0.1 بالمئة بقليل مقابل الدولار حيث جرى تداول الين عند 112.33 للدولار والفرنك السويسري عند 0.9916 مما يضيف لثلاثة أبام متتالية من المكاسب. وزاد اليورو إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 1.1405 دولار مرتفعا 0.3 بالمئة. وسجل اليورو ارتفاعا نادرا في الجلسات الثلاثة الماضية في ظل تعثر الدولار بسبب انخفاض العوائد والمخاطر المتصلة بالسياسة النقدية.ومنحت نفس الأسباب دفعة للدولارين الاسترالي والنيوزيلندي ليرتفعا 0.2 بالمئة إلى 0.7195 و0.6864 دولار أمريكي على الترتيب.وتلقى اليورو دعما أيضا من أنباء توصل إيطاليا إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية بشأن ميزانيتها المثيرة للجدل للعام المقبل، مما يشير إلى نهاية أسابيع من السجال الذي عصف بأسواق المال.// انتهى //12:59ت م0085