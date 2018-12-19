مكة المكرمة 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واساعتمد أمين العاصمة المقدسة معالي المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم، عدد 21 موقعاً لوزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، وذلك استكمالاً لما تم تخصيصه سابقاً من مواقع مخصصة لإنشاء المدارس بواقع 31 موقعاً، وجاري العمل على إصدار رخص البناء المتعلقة بتلك المواقع.وأوضح مساعد مدير إدارة دراسات مشاريع النفع العام المهندس عبد الله البر، أن اعتماد هذه المواقع يأتي ضمن إطار حرص أمانة العاصمة المقدسة على تقديم أفضل وأرقى الخدمات البلدية بمكة المكرمة والقرى التابعة لها، وذلك بما يتماشى مع اهتمام وتطلعات القيادة الرشيدة من أجل تحقيق الرفاهية والرخاء لكافة المواطنين.// انتهى //13:04ت م0086