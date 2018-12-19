الظهران 12 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 19 ديسمبر 2018م واسوقّعت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، اليوم مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وذلك بمبنى "21" بمقر الجامعة بالظهران .وتهدف الاتفاقية التي وقعها عن الهيئة العامة للارصاد معالي الرئيس العام للهيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ووقعها عن الجامعة معالي مديرها الدكتور سهل عبدالجواد إلى تفعيل أوجه التعاون بين الهيئة والجامعة في المجالات البحثية المتعلقة بالبيئة حيث تسعى الهيئة إلى إحداث نقلة نوعية في أعمالها المتعلقة بمجالات البيئة وحمايتها والاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية المتميزة والكليات ومراكز الأبحاث بالجامعة .وقال معالي الدكتور خليل الثقفي إن الاتفاقية هي امتداد لتعاون طويل مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من خلال معهد البحوث الذي يقوم بأعمال وبحوث ودراسات متميزة في مجال الأثر البيئي الخاص بالصناعات البترولية والطاقة من أمد طويل، مشيرا الى ان الدراسات الاستشارية التي يقوم بها معهد البحوث في الجامعة تعد من أفضل الدراسات التي تمر على الهيئة .وأضاف ان هذه اتفاقية الإطارية تأتي لتأكيد التعاون والتوسع في مجالات أخرى لدعم الصناعة بشكل عام والقضايا التنموية الأخرى، معبرا عن أمله أن تحقق الاتفاقية نتائج تعود بالفائدة على الهيئة والجامعة وأن يعم نفعها الوطن عموما بإذن الله.وأوضح أن الجامعة حققت نقلات نوعية في التنمية خصوصاً في مجالات الطاقة والنفط، وتسعى الهيئة إلى تحقيق علاقة استراتيجية فاعلة مع الجامعة وتعزيز التعاون البحثي في المجال البيئي.وبين الرئيس العام للهيئةأن الهيئة بصدد إنشاء مركز أبحاث في المنطقة الشرقية مبدياً رغبته في أن يكون جزءاً من مراكز الأبحاث بوادي الظهران للتقنية كونه الموقع الأمثل لإنشاء المركز حيث يعد الوادي أكبر تجمع بحثي بالمنطقة ولقربه من الباحثين العاملين سواءً بالشركات أوالجامعة مما سيسهل التعاون بين الطرفين.من جانبه قال مدير جامعة الملك فهد إن قطاع الأرصاد وحماية البيئة يعد قطاعاً مهماً ويمس جميع المواطنين ولذلك تتطلع الجامعة إلى العمل المشترك مع الهيئة لما يخدم مصلحة المملكة ، مشيراً إلى أن التعاون بين الجامعة والهيئة يتمثل في تقديم الجامعة لخدماتها في عدة محاور أهمها توفير الدعم العلمي والعمل البحثي و تبادل المعلومات والخبرات الفنية و البحوث والمراجع العلمية المتعلقة بمجالات الهيئة وتطويرها وتعزيز التعاون في مجال التدريب وورش العمل، وتنظيم المؤتمرات والندوات المشتركة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشاريةوالإشراف التعليمي.//انتهى//14:09ت م0115