جيزان 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسنفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة جازان ، جولتين رقابيتين أمس, وأمس الأول، ضمن الجولات التفتيشية والرقابية على المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة في المنطقة, بهدف تطبيق نظام مكافحة التبغ, ونشر الثقافة بنظام مكافحة التبغ, ودور اللجنة في نشر الوعي لدى العاملين, وآلية اتخاذ الإجراءات النظامية في حال وجود أي ملاحظة, وتطبيق العقوبات.وتفقد أعضاء اللجنة ، خلال الجولة التفتيشية ، مستشفى الأمل والصحة النفسية بالشواجرة ، ومركز الرعاية الأولية بالمعبوج التابع لمدينة جيزان ، ولم تسجل أي ملاحظات أو مخالفات على المستشفى أو المركز.// انتهى //14:14ت م0117