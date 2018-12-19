الباحة 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واستفقد وكيل إمارة منطقة الباحة للشؤون التنموية صالح بن محمد القلطي أمس، أجنحة وأركان القرية التراثية لمنطقة الباحة في مهرجان الجنادرية الـ 33.وشملت جولته التفقدية الأركان كافة, كما التقى رئيس اللجنة الإعلامية للوفد مهدي الكناني, ومدير المركز الإعلامي بالقرية ناصر العمري, حيث ناقش معهم خطة اللجان, ومقر المركز الإعلامي, والتجهيزات المختلفة بالمقر .وأكد أهمية استغلال الوسائل الحديثة والتطبيقات في نقل نشاط قرية الباحة بما يوازي حجم حرص واهتمام ومتابعة ما وفرته إمارة المنطقة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة، الذي يؤكد في كل مناسبة على أن تظهر مشاركة المنطقة مختلفة, ويليق بهذا الحدث الوطني الذي يشرفه ويرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.وأضاف القلطي أن توجيهات سمو أمير المنطقة, تؤكد على أن يعكس العمل المقدم تراث منطقة الباحة المتنوع والعريق, ويبرز حجم ما وفرته الدولة وما حظيت به الباحة من نماء وتطور في عهد القيادة الرشيدة.ووقف خلال الجولة على أركان الحرفيين والمطاعم التراثي ومايقدمه من وجبات, وركن الألعاب الشعبية, والبئر القديمة, وركن قرية ذي عين, فضلًا عن ساحة الاحتفالات، حيث قدم رئيس وفد المنطقة محمد بن لافي, شرحاً عن القرية التي ستشهد هذا العام القبة الذكية التي تقام للمرة الأولى ومن المتوقع أن تعمل على جذب الزوار بما تقدمه من مواد بصرية منوعة تعكس الجانب التنموي والتراثي لمنطقة الباحة التي تمتع بموروث غني, سيتم تقديمه للزوار عبر العروض المرئية على شاشات العرض.وتجول القلطي في مقر جامعة الباحة, مطلعًا على محتوياته, فيما التقي مشرف وفد الجامعة محمد صالح ناجم, الذي استعرض كل ماسيقدم من خلال المقر من عروض ولوحات وأفلام ومواد بصرية تعكس نشاط الجامعة كأحد مقومات التنمية في منطقة الباحة.واطلع على القسم النسائي وما سيقام به من فعاليات نسائية, والتقى المشرفات عليه, كما تعرف على النشاطات التي تقدمها الصالة واستعدادات الأجنحة المختلفة التي تحكي تفاصيل حياة المرأة في الباحة في الماضي والحاضر.وأبدى وكيل إمارة منطقة الباحة للشؤون التنموية إعجابه الكبير بمستوى التنظيم داخل الصالة النسائية ، مؤكداً أن ما شاهده ووقف عليه اليوم يعكس وعياً قادراً على تقديم الصورة الإيجابية عن المرأة في منطقة الباحة كصانعة حضارة من خلال تقديم كل تفاصيل حياة المرأة قديمًا وحديثًا منذ لحظة ولادتها مرورًا بألعاب صباها وشبابها وليلة زفافها وحليها وزينتها وملبوساتها وبما تتخلله كل مرحلة من مراحل حياتها من أهازيج وموروثات وحكايات وأساليب تربية ومرويات وحكايات في حقبتين زمنتين مختلفتين تحت سقف واحد عبر حزمة من البرامج الجاذبة والفعاليات المميزة القادرة على الوصول إلى وجدان وعقل الجيل الشاب من بنات الباحة.من جانبه, أعرب رئيس الوفد محمد بن لافي الغامدي, عن شكره لوكيل إمارة منطقة الباحة للشؤون التنموية على زيارته التي تعد إسهامًا في تكامل الجهود ورفع درجة الاستعداد القصوى لكي تسجل القرية حضورها الملفت ، مؤكدًا أن الاستعدادات متكاملة بما وفرته إمارة المنطقة وبناء على توجيهات سمو أمير المنطقة, الذي جعل بتوجيهاته الدائمة النجاح والتميز الهدف الأوحد للمشاركة.// انتهى //14:16ت م0118