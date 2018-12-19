حائل 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واساحتفل مركز الملك سلمان لرعاية الأطفال المعوقين بمنطقة حائل اليوم, بختام الفصل الدراسي الأول للعام 1440هـ , بحضور فريق من إدارة المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص, والمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية, ضمن برنامج تفعيل اليوم العالمي للتطوع وتكريم الناجحين والمتفوقين, وذلك في مقر المركز .وأوضح مدير المركز عبدالله العجلان أن الحفل يهدف إلى التحفيز والاحتفاء بهذه الفئة الغالية من أبناء المركز, وتكريم المساهمين في تعزيز عطائهم وتحسين وضعهم التعليمي من معلماتهم والكادر الطبي, الذي بذل جهودًا مكثفه في تأهيلهم طيلة فترة الفصل الدراسي الأول.وأضاف العجلان أن الحفل اشتمل على العديد من الفقرات الثقافية والترفيهية والتوعوية, مقدماً شكره لفريق إدارة المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص الذي شارك في تكريم أبناء المركز .وفي ختام الحفل, جرى تكريم معلمات المركز, وتقديم الشهادات والهدايا والورود للمتفوقين.// انتهى //14:16ت م0119