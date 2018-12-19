الرياض 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واساستقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، في مكتبه بالوزارة في الرياض اليوم ، الأمين العام للجامعة السلفية في مدينة بنارس بالهند عضو جمعية أهل الحديث المركزية الشيخ عبدالله بن سعود السلفي، الذي يزور المملكة حالياً.وجرى خلال الاستقبال الذي حضره وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل, بحث التعاون بين الوزارة والجامعة السلفية في الهند في مختلف مجالات العمل الإسلامي.// انتهى //14:17ت م0121