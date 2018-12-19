الدمام 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي القادسية مساعد بن زامل الزامل، وأعضاء مجلس الإدارة، بمناسبة تعيين المجلس الجديد، كما أطلق سموه خلال الاستقبال مبادرة " قادسية الجميع" التي تحمل عددا من المبادرات الاجتماعية لخدمة شرائح المجتمع كافة.ورحب سموه في بداية اللقاء برئيس مجلس إدارة النادي, والأعضاء, متمنيًا لهم التوفيق فيما كلفوا به من مهمة لخدمة أبناء المنطقة, مؤكدًا أهمية تفعيل المبادرات المجتمعية، واستثمار مقرات الأندية الرياضية في المنطقة الشرقية لتنفيذ المبادرات الهادفة لخدمة المجتمع.من جانبه, شكر رئيس مجلس ادارة نادي القادسية مساعد الزامل, سمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله ودعمه ومتابعته للأنشطة الرياضة في المنطقة وللمبادرات الاجتماعية، مبيناً أن النادي نفذ ضمن مبادرة " قادسية الجميع ", 24 مبادرة وفعالية خلال الأشهر القليلة الماضية بمعدل مبادرة في كل أسبوع, وتستهدف جميع شرائح المجتمع كباراً وصغاراً.// انتهى //14:27ت م0123