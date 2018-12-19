مكة المكرمة 12 ربيع الأخر 1440هـ الموافق 19 ديسمبر 2018م واسأكد وكيل أمين العاصمة المقدسة للتعمير المهندس خالد بن عبدالحفيظ فدا , ضرورة تحمل الشباب السعودي المسؤولية في مجال العمل، وإبراز مقدراتهم وكفاءتهم لترجمة تطلعات القيادة الرشيدة، وتحقيق شعار "كيف نكون قدوة" على أرض الواقع، خاصة وأنهم مستقبل هذه الأمة.جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم لأول مسار وظيفي متخصص لخريجي الهندسة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة نيابة عن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بحضور أمين عام غرفة مكة المكرمة إبراهيم بن فؤاد برديسي.ووجه المهندس فدا أكثر من 700 من المهندسين الشباب من طالبي الوظائف، الذين اكتظت بهم ردهات غرفة مكة المكرمة، بالتفاني والإخلاص وتحمل المسؤولية في العمل، معرباً عن تفاؤله بالعدد الكبير من المتقدمين لهذا المسار الذي جاء كأحد مخرجات ورشة المكاتب الهندسية، التي أوصى فيها أمين العاصمة المقدسة بتوجيه المهندسين الشباب صوب المكاتب الهندسية، وشركات التطوير لتوطين الشباب السعودي في التخصصات المختلفة بالقطاع الخاص وشركات التطوير الهندسي.وتابع: "فوجئت بهذا العدد الكبير من المهندسين الشباب للتسجيل والفوز بالفرص المتاحة في القطاع الخاص بهذا المسار"، منوها بدور صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الذي وضع الآلية المناسبة للتوظيف، وغرفة مكة المكرمة التي نظمت هذا اللقاء، وكذلك جميع الشركات والمكتب الهندسية التي ستوطن وتوظف الشباب السعودي.من جهته، أوضح إبراهيم برديسي أن غرفة مكة المكرمة تعمل مع شركائها الاستراتيجيين لتحقيق توجهات القيادة في توطين الوظائف وتقليص قائمة البطالة من خلال التدريب والتوظيف المباشر، حيث ظلت تعقد العديد من الدورات المجانية لرفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة، وجمع طالبي العمل بالجهات التي لديها شواغر، مبينا أن هذا التوجه يعتبر أحد أسس استراتيجية العمل لدي غرفة مكة المكرمة.ولفت إلى أن المسار الوظيفي للمهندسين الذي اضطلع به مركز توطين الوظائف بغرفة مكة المكرمة حفل بالعديد من المتقدمين الذين يحمل بعضهم شهادات عليا في الهندسة، معتبرا أن هذا المسار هو المسار التخصصي الثاني من نوعه الذي تحتضنه غرفة مكة المكرمة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ومؤسسات القطاع الخاص، حيث كان المسار الأول مخصصا لخريجي طب الأسنان في حين تم تخصيص المسار الثاني للمهندسين، مبينا أن المسارات ستتواصل بالتعاون مع الشركاء لتمكين الشباب والشابات في جميع قطاعات الأعمال.إلى ذلك تنظم غرفة مكة المكرمة يوم غد (الخميس) اللقاء الوظيفي للباحثين عن عمل في مجال الحراسات الأمنية في قطار المشاعر، وبنك الرياض.// انتهى //14:35ت م0124