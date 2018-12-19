الرياض 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واساستقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مكتبه بالوزارة اليوم, مفتي ورئيس المجلس الإسلامي في جمهورية أوغندا الشيخ شعبان رمضان موباحي ، الذي يزور المملكة حالياً.وجرى خلال اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، تبادل الأحاديث ذات الاهتمام المشترك والتعاون القائم في مختلف المجالات التي تخدم العمل الإسلامي.// انتهى //14:36ت م0125