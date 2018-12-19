الرياض 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واساستقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مكتبه بالوزارة اليوم, مفتي ورئيس المجلس الإسلامي في جمهورية الهند الشيخ أصغر علي إمام مهدي السلفي ، الذي يزور المملكة حالياً.وجرى خلال الاستقبال الذي حضره وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل , تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالعمل الإسلامي، والاهتمامات المشتركة.// انتهى //14:36ت م0126