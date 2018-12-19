السيح 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسأزالت بلدية الخرج مؤخراً 1006مركبات تالفة في شوارع أحياء مدينة السيح ، ضمن حملة إزالة التلوث البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ، الهادفة إلى تعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية، ومعالجة التلوث البصري.‏وشكلت بلدية الخرج العديد من الفرق المتخصصة للقيام بجولات ميدانية, ورصد المظاهر السلبية في أحياء مدينة السيح وضواحيها وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها.‏وتشتمل الحملة على تنفيذ العديد من الأعمال والمهام لمعالجة مختلف عناصر التلوث البصري ومنها إزالة مخلفات البناء ، واللوحات الإعلانية المخالفة ، والمظلات العشوائية ، والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام ، وإزالة السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين العامة ، بجانب إصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وإصلاح أعمدة الإنارة وغيرها.// انتهى //14:38ت م0127