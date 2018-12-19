عام / إزالة 1006 مركبات تالفة في شوارع مدينة السيح
الأربعاء 1440/4/12 هـ الموافق 2018/12/19 م واس
السيح 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واس
أزالت بلدية الخرج مؤخراً 1006مركبات تالفة في شوارع أحياء مدينة السيح ، ضمن حملة إزالة التلوث البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ، الهادفة إلى تعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية، ومعالجة التلوث البصري.
وشكلت بلدية الخرج العديد من الفرق المتخصصة للقيام بجولات ميدانية, ورصد المظاهر السلبية في أحياء مدينة السيح وضواحيها وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها.
وتشتمل الحملة على تنفيذ العديد من الأعمال والمهام لمعالجة مختلف عناصر التلوث البصري ومنها إزالة مخلفات البناء ، واللوحات الإعلانية المخالفة ، والمظلات العشوائية ، والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام ، وإزالة السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين العامة ، بجانب إصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وإصلاح أعمدة الإنارة وغيرها.
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14:38ت م
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